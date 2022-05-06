РоSSияне угрожают репрессиями жителям оккупированных территорий за отказ получить "гражданство" псевдореспублик, - ГУР

Без оккупационного "документа" люди не могут получить даже еду.

В оккупированном Сорокино Луганской области россияне начали оформлять паспорта "ЛНР" для украинцев, переместившихся с недавно захваченных территорий.

Люди, лишенные домов, имущества и средств, вынужденно соглашаются, ведь только так могут получить продуктовые наборы, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С людьми проводятся «профилактические беседы». Сообщается, что в случае отказа обретения гражданства псевдореспублики – люди потеряют какие-либо средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", – отметили разведчики.

Большинство так называемых правоохранителей в ОРЛО отправлено на войну против Украины в Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. У новобранцев, которые собрали вместо них, нет опыта службы.

"Из-за этого, в частности, с 1 мая патрульные подразделения «народной милиции ЛНР» вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", – добавили в разведке.