РоSSияне угрожают репрессиями жителям оккупированных территорий за отказ получить "гражданство" псевдореспублик, - ГУР

Без оккупационного "документа" люди не могут получить даже еду.

РоSSияне угрожают репрессиями жителям оккупированных территорий за отказ получить "гражданство" псевдореспублик, - ГУР
Фото: Пресс-служба ГПСУ

В оккупированном Сорокино Луганской области россияне начали оформлять паспорта "ЛНР" для украинцев, переместившихся с недавно захваченных территорий.

Люди, лишенные домов, имущества и средств, вынужденно соглашаются, ведь только так могут получить продуктовые наборы, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"С людьми проводятся «профилактические беседы». Сообщается, что в случае отказа обретения гражданства псевдореспублики – люди потеряют какие-либо средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", – отметили разведчики.

Большинство так называемых правоохранителей в ОРЛО отправлено на войну против Украины в Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. У новобранцев, которые собрали вместо них, нет опыта службы.

"Из-за этого, в частности, с 1 мая патрульные подразделения «народной милиции ЛНР» вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", – добавили в разведке.

Напомним, во временно занятых районах войска РФ терроризируют местное население: обстреливают жилые дома, грабят, похищают и удерживают в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством. Также они депортируют людей в РоSSию или в ОРДЛО.



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