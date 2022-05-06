В Луганской области исчезли двое спасателей

В Луганской области пропали без вести двое спасателей, которые с гуманитарной миссией возили воду людям в село Нижнее Горной общины, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Связи с ними нет уже двое суток.

«4 мая два работника ГСЧС – Денис Колотилов и Геннадий Муратов – на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию – повезли в с.Нижнее воду. После обеда перестали выходить на связь. Поиски результатов не дальше – ни мужчин, ни пожарной машины не найдены», - сообщил глава области.

С большой вероятностью он отмечает, что ребята могли попасть в русский плен, ведь в тот день вблизи села шли бои.

В настоящее время поиски пропавших продолжаются.