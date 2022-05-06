Близкое окружение Путина желает его смерти – Грозев

Близкое окружение хозяина Кремля Владимира Путина желает его смерти. Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Недавно мы с коллегами слушали запись разговора одного очень близкого Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (ну там называет какую-то предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает РоSSию. Вот они как думают. И это так и есть», – заявил Грозев.

Он уверен, что в окружении роSSийского диктатора сейчас активно или пассивно обдумывают способы содействия его смерти. При этом Грозев отметил, что каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает, потенциально становится возможным исполнителем соответствующего замысла.