Близкое окружение Путина желает его смерти – Грозев

Журналист уверен, что в окружении диктатора сегодня активно или пассивно думают, как поспособствовать его смерти, информирует ZN.ua.

Близкое окружение Путина желает его смерти – Грозев
© Официциальный сайт Кремля

Близкое окружение хозяина Кремля Владимира Путина желает его смерти. Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Недавно мы с коллегами слушали запись разговора одного очень близкого Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (ну там называет какую-то предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает РоSSию. Вот они как думают. И это так и есть», – заявил Грозев.

Он уверен, что в окружении роSSийского диктатора сейчас активно или пассивно обдумывают способы содействия его смерти. При этом Грозев отметил, что каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает, потенциально становится возможным исполнителем соответствующего замысла.

Грозев утверждает, что многие приближенные к Путину якобы не ожидали, что развязанная хозяином Кремля война распространится на всю Украину. Мол, они думали, что вторжение РФ завершится Донбассом, так что потери, которые понесла РоSSия, не были согласованы олигархами и высокопоставленными военными.

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