«Их там нет»: россиян пытаются убедить, что крейсер «Москва» не заходил в территориальные воды Украины
Отцу срочника, пропавшего в результате потопления крейсера, заявили, что его сын ушел в «самоволку» из своей части и пропал, информирует
РоSSиян пытаются убедить, что потопленный украинскими военными крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украине и не участвовал в «спецоперации», как называют оккупанты роSSийско-украинскую войну. Такой ответ получил отец одного из срочников, находившихся на «Москве» который начал искать сына,
«Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е. Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции», – говорится в ответе Шкребцу Д. И., который пытается установить местонахождение сына.
При этом в ответе прокуратуры РФ говорится, что командир воинской части, где служил срочник, «издал приказ, в соответствии с которым, Шкребец Е. Д. объявлен безвестно отсутствующим в воинской части». При этом в ответе утверждается, что срочник пропал без вести как раз «во время происшествия, повлекшего гибель корабля».