«Их там нет»: россиян пытаются убедить, что крейсер «Москва» не заходил в территориальные воды Украины

РоSSиян пытаются убедить, что потопленный украинскими военными крейсер «Москва» не входил в территориальные воды Украине и не участвовал в «спецоперации», как называют оккупанты роSSийско-украинскую войну. Такой ответ получил отец одного из срочников, находившихся на «Москве» который начал искать сына, сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

«Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е. Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции», – говорится в ответе Шкребцу Д. И., который пытается установить местонахождение сына.