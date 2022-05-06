РоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурора

Ранены более 408 детей.

РоSSийские захватчики убили уже 223 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
© Людмила Денисова / Facebook

По состоянию на утро 5 мая 2022 года более чем 631 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальным данным погибли 223 ребенка, ранены более 408, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отметили в Офисе генпрокурора.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 607 учебных заведений, 121 из них разрушены полностью.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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