Разведывательные данные США помогли украинцам потопить "Москву", – СМИ

Американская разведка подтвердила расположение судна, но, по данным источников журналистов, якобы не знала, что по судну готовят удар.

Американские разведывательные данные помогли защитникам Украины попасть в крейсер "Москва". Об этом пишет Insider со ссылкой на заявление чиновника США для NBC. Эту информацию из своих источников также подтвердили The Washington Post и Associated Press.

Согласно заявлению анонимного собеседника NBC, украинские военные запросили в США данные по кораблю, который располагался к югу от Одессы в Черном море. Штаты подтвердили, что это судно действительно крейсер "Москва", и помогли определить его точное расположение.

14 апреля ВСУ атаковали корабль ракетами "Нептун", производимыми Украиной, после чего "Москва" пошла ко дну. Количество погибшего экипажа до сих пор неизвестно, ведь россияне скрывают данные о потерях. Официальной версией Москвы о потере судна является "пожар на борту".

Источник СМИ также говорит, что американцы якобы не знали, что по судну готовят удар.

Белый дом и Госдеп данные по этому поводу не комментируют.