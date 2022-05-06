Три человека погибли, еще трое пострадали во время нападения возле Тель-Авива

По меньшей мере три человека погибли в результате нападения в центральном израильском городе Эльад, неподалеку Тель-Авива.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на израильские СМИ .

По их данным, на прохожих напали двое мужчин, один из них имел топор, второй - пистолет.

Еще три человека получили ранения. Полиция начала расследование.

Местных жителей просят укрыться в безопасных местах.

Израильские СМИ отмечают, что в четверг в стране отмечается День Независимости Израиля. На улицах городов в этот праздник обычно находится много людей.

Напомним, 7 апреля вследствие стрельбы в Тель-Авиве погибли два человека, восемь получили ранения.