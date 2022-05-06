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2022-05-06
Три человека погибли, еще трое пострадали во время нападения возле Тель-Авива
Полиция начала расследование.
Фото: Вікіпедія
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения в центральном израильском городе Эльад, неподалеку Тель-Авива.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на израильские СМИ.
По их данным, на прохожих напали двое мужчин, один из них имел топор, второй - пистолет.
Еще три человека получили ранения. Полиция начала расследование.
Местных жителей просят укрыться в безопасных местах.
Израильские СМИ отмечают, что в четверг в стране отмечается День Независимости Израиля. На улицах городов в этот праздник обычно находится много людей.
Напомним, 7 апреля вследствие стрельбы в Тель-Авиве погибли два человека, восемь получили ранения.