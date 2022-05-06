Джен Псаки покидает пост пресс-секретаря Белого дома, ей уже нашли замену

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует ZN.ua.

Джен Псаки покидает пост пресс-секретаря Белого дома, ей уже нашли замену
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Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки покидает свой пост 13 мая. На ее место президент США Джо Байден назначил свою многолетнюю советницу Карин Жан-Пьер. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня Байден объявил, что Карин Жан-Пьер назначен помощницей президента и пресс-секретарем Белого дома", – говорится в прессрелизе.

Карин Жан-Пьер сейчас является главным заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. Карин является многолетней советницей президента Байдена, работая на руководящих должностях по коммуникациям и политическим вопросам еще во времена, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

Джен Псаки работала спикером Белого дома с ноября 2020 года.

“Джен Псаки установила стандарт возвращения порядочности, уважения и приличия в комнату брифинга Белого дома. Я хочу поблагодарить Джен за то, что она подняла планку, прямо и правдиво общалась с американским народом и сохранила чувство юмора при этом. Я благодарю Джен за ее службу стране и желаю ей всего лучшего, когда она двигается вперед”, – процитировала пресс-служба Белого дома слова Байдена о Джен Псаки.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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