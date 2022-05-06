"Будем воевать, пока…": Арестович назвал условие для победы Украины над россией

Алексей Арестович прокомментировал заявления Лукашенко и поставки в Украину американского ленд-лиза.

Советник главы ОП Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина прокомментировал заявления непризнанного президента Беларуси Лукашенко, а также рассказал, как американский ленд-лиз изменит ход войны.

Так, Арестович напомнил, что в своем новом интервью Лукашенко признал, что НАТО сильнее, и что эта война затянулась.

"Ну он же сказал, что ядерное оружие – это безумие, что ни в коем случае нельзя допустить, что "кампания" затянулась, что хорошо бы ее заканчивать. Он признал старшинство Соединенных Штатов в этом вопрос. Как-то вообще череда любопытнейших заявлений", - прокомментировал спикер слова Лукашенко.

Также он отметил, что сейчас весь мир замер перед "сакральной" для россии датой 9 мая. Однако, Арестович уверен, что Украина победит, особенно, когда получит тяжелое вооружение в рамках американского ленд-лиза.

"Будем воевать, пока не победим. И понятно, кто победит, потому что соревноваться с западным ленд-лизом, мягко говоря, абсолютно бесполезно. Поэтому, тут вопрос – в какую цену, и в какие сроки нам обойдется эта история", - сказал Арестович.