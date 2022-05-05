Путин может заявить об аннексии временно захваченных территорий Украины 9 мая — МВД

Речь идет, в частности, и о Херсонской и Запорожской областях, информирует ZN.ua.

Путин может заявить об аннексии временно захваченных территорий Украины 9 мая — МВД
© Вгору

Президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии временно захваченных территорий Украины 9 мая. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в Кремле продолжаются дискуссии относительно такого решения. Одна из политсил поддерживает его, другая – нет.

"Насколько я понимаю, в Кремле сейчас есть две партии. Одна говорит о том, что нужно на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, и тех территорий, которые сейчас оккупированы на Запорожье. Вторая партия говорит о том, что, если произойдет аннексия, тогда просто у РоSSии не будет шансов люфта для будущих переговоров", — отметил советник главы МВД.

Он добавил, что в Москве в ближайшие дни будет решаться, сделает ли Путин заявление о "присоединении" к РФ указанных регионов Украины.

По мнению Денисенко, роSSийский президент несколько больше, "51 на 49", прислушивается к поклонникам аннексии, "поскольку ему хочется это сделать".

"Говорить о том, что он получит какие-либо серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще", — подчеркнул советник министра внутренних дел.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что РоSSия рассматривает возможность включения временно захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма.


Максим Царук, ZN.ua

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