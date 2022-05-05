Зеленский провел онлайн-встречу с 43-м президентом США Джорджем Бушем

Президент Украины пригласил его посетить Киев.

Зеленский провел онлайн-встречу с 43-м президентом США Джорджем Бушем
Джордж Буш
Фото: Офіс президента

Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с 43-м президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Большая честь познакомиться с вами. Хочу поблагодарить США, американский народ. Я видел, как люди в США относятся к нам в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами", - сказал Зеленский.

Буш выразил поддержку президенту Украины и всему украинскому народу в борьбе с роSSийским агрессором.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ощущает настоящую помощь и искреннюю поддержку со стороны Соединенных Штатов.

"Ваша страна была захвачена теми силами, которые хотят убивать невинных людей. И тот факт, что вы твердо стоите, вдохновляет американцев", - подчеркнул Джордж Буш.

Со своей стороны Зеленский упомянул о трагических событиях, произошедших в США 11 сентября 2001 года. Он отметил, что тогда многие украинцы сочувствовали американскому народу и разделяли боль родственников и близких жертв террористического акта.

"Для меня важен наш разговор, потому что вы – пример крепкого лидера", - отметил он.

Зеленский также пригласил 43-го президента США посетить Украину в удобное для него время.

Фото: Офіс президента

Напомним, 19 марта 42-й и 43-й президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш выразили свою поддержку Украине, противостоящей военному вторжению РоSSии. Они положили букеты подсолнечников возле украинской церкви в Чикаго.

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