Великобритания может передать Украине оружие «более высокой дальности»

Его собираются использовать, чтобы «предотвратить обстрелы мирных граждан», информирует ZN.ua.

Великобритания может передать Украине оружие «более высокой дальности»
© Офис президента

В процессе сегодняшних телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона речь шла не просто о ситуации в Украине и развитии войны с Россией, а и о возможной передаче Киеву оружия повышенной дальности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании по итогам разговора.

«Лидеры обсудили развитие событий на поле боя и потребности Вооруженных сил Украины. В частности, они обсудили вопрос предоставления оружия более высокой дальности, чтобы предотвратить обстрелы мирных граждан», — говорится в сообщении.

Какое именно оружие Лондон может поставить Украине не уточняется.

Стороны договорились провести дополнительные телефонные переговоры в ближайшем будущем.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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