Хотя в Европе в разгар весна, континент, кажется, снова переживает самые холодные моменты Холодной войны. На самом деле, роSSийское вторжение в Украину не только покончило с долгим периодом мира в Европе, но и разрушило европейскую архитектуру безопасности, на которой этот мир был основан.

Об этом в статье для Project Syndicate пишет бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Он добавляет, что, конечно, все это не произошло внезапно. За восемь лет до 24 февраля, когда Владимир Путин отправил десятки тысяч солдат в Украину, его войска аннексировали Крым и развязали гибридную войну на Донбассе. Все это время люди бились и умирали на украинском востоке, а мир молча наблюдал, как Кремль расчленяет суверенную страну, отрезая от нее регионы. С 2014 года европейская архитектура мира существовала только на бумаге, пока Западная Европа выдавала желаемое за действенное в вопросе роSSийских политических намерений. Предыдущий европейский порядок, основанный на абсолютной целостности границ, был заменен старой системой европейской политики больших государств, в которой грубая сила используется в одностороннем порядке для установления зоны влияния. Угроза очередной мировой войны снова вернулась в Европу. И европейцы оказались ни политически, ни военно, ни психолодически к этому не готовы.