Экс-глава МИД Германии: Европе после войны в Украине придется строить собственное ядерное сдерживание

Что бы ни произошло дальше в Украине, мира, существовавшего до 24 февраля, больше нет, наступила новая опасная эра, в которой придется учиться жить, информирует ZN.ua.

Хотя в Европе в разгар весна, континент, кажется, снова переживает самые холодные моменты Холодной войны. На самом деле, роSSийское вторжение в Украину не только покончило с долгим периодом мира в Европе, но и разрушило европейскую архитектуру безопасности, на которой этот мир был основан.

Об этом в статье для Project Syndicate пишет бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Он добавляет, что, конечно, все это не произошло внезапно. За восемь лет до 24 февраля, когда Владимир Путин отправил десятки тысяч солдат в Украину, его войска аннексировали Крым и развязали гибридную войну на Донбассе. Все это время люди бились и умирали на украинском востоке, а мир молча наблюдал, как Кремль расчленяет суверенную страну, отрезая от нее регионы. С 2014 года европейская архитектура мира существовала только на бумаге, пока Западная Европа выдавала желаемое за действенное в вопросе роSSийских политических намерений. Предыдущий европейский порядок, основанный на абсолютной целостности границ, был заменен старой системой европейской политики больших государств, в которой грубая сила используется в одностороннем порядке для установления зоны влияния. Угроза очередной мировой войны снова вернулась в Европу. И европейцы оказались ни политически, ни военно, ни психолодически к этому не готовы.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Польша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - МоравецкийПольша дополнительно выделит Украине 100 млн евро гуманитарной помощи, - Моравецкий
После разговора с Путиным Макрон увеличил общую французскую поддержку Украины до $2 миллиардовПосле разговора с Путиным Макрон увеличил общую французскую поддержку Украины до $2 миллиардов
Америка развернула в Германии ускоренную переподготовку украинских военных на новые артиллерийские системы, ударные дроны и радары — The HillАмерика развернула в Германии ускоренную переподготовку украинских военных на новые артиллерийские системы, ударные дроны и радары — The Hill
РоSSияне совершили более 9800 военных преступлений за 70 дней войны, – ВенедиктоваРоSSияне совершили более 9800 военных преступлений за 70 дней войны, – Венедиктова
РоSSия создает подставные образовательные проекты для украинцев в Европе для сбора данныхРоSSия создает подставные образовательные проекты для украинцев в Европе для сбора данных
СБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войныСБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войны
Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии ШтайнмайеромЗеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Штайнмайером
Финляндия объявила о намерении предоставить Украине дополнительную военную помощьФинляндия объявила о намерении предоставить Украине дополнительную военную помощь
Украине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – ЗеленскийУкраине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – Зеленский
Мужчины из Украины смогут выезжать за границу во время войныМужчины из Украины смогут выезжать за границу во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости