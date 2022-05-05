РоSSияне совершили более 9800 военных преступлений за 70 дней войны, – Венедиктова

И это только те факты, о которых известно.

За 70 дней войны против Украины роSSийские военные совершили более 9800 военных преступлений. И это только то, что известно – деблокада Мариуполя и деоккупация территорий откроет еще больше ужасных дел для расследования, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США .

"Свидетельствовала на слушаниях об ужасных зверствах, которые совершает роSSийская армия на нашей земле: целенаправленная бомбардировка гражданских объектов, убийства и пытки, использование изнасилований как оружия", - заявила она.

Среди свидетелей на слушаниях – Посол США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, эксперты Московского механизма ОБСЕ , в частности профессор международного права Вольфганг Бенедек. Участниками стали сенаторы и члены Палаты представителей.

"Красной нитью в выступлениях на слушаниях прошли также признаки геноцида украинского народа и привлечение к ответственности главного серийного военного преступника 21 века. Весь мир видит призывы к геноциду, убеждается, что россияне убивают украинцев просто за их национальность. идентичность и воспитание россиян – прямое доказательство плана по уничтожению Украины», – подчеркнула Венедиктова.

Напомним, геноцидом уничтожения украинцев в войне признали Верховная Рада, а также парламенты Эстонии, Латвии и Канады.