РоSSияне совершили более 9800 военных преступлений за 70 дней войны, – Венедиктова
И это только те факты, о которых известно.
За 70 дней войны против Украины роSSийские военные совершили более 9800 военных преступлений. И это только то, что известно – деблокада Мариуполя и деоккупация территорий откроет еще больше ужасных дел для расследования, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США.
"Свидетельствовала на слушаниях об ужасных зверствах, которые совершает роSSийская армия на нашей земле: целенаправленная бомбардировка гражданских объектов, убийства и пытки, использование изнасилований как оружия", - заявила она.
Среди свидетелей на слушаниях – Посол США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, эксперты Московского механизма ОБСЕ, в частности профессор международного права Вольфганг Бенедек. Участниками стали сенаторы и члены Палаты представителей.
"Красной нитью в выступлениях на слушаниях прошли также признаки геноцида украинского народа и привлечение к ответственности главного серийного военного преступника 21 века. Весь мир видит призывы к геноциду, убеждается, что россияне убивают украинцев просто за их национальность. идентичность и воспитание россиян – прямое доказательство плана по уничтожению Украины», – подчеркнула Венедиктова.
Напомним, геноцидом уничтожения украинцев в войне признали Верховная Рада, а также парламенты Эстонии, Латвии и Канады.