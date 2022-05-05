Украинские библиотеки избавятся от русской литературы: что попало в черный список

Основная задача "чистки" – освобождение книжных полок от пропаганды, которая "отравляет все вокруг".

Некоторые книги русской литературы будут изъяты из библиотечных фондов и их заменят на качественную украиноязычную литературу и книги украинских издательств. Об этом сообщили на официальном сайте МКИП.

В частности Минкульт запустило процедуру "чистки" библиотечных фондов от роSSийской пропагандистской литературы. Планируют также изъять книги авторов, публично поддержавших войну.

По решению МКИП, в первую очередь должна быть изъята литература, содержащая в себе призывы о ликвидации независимости Украины, пропаганде насилия, разжигании любой вражды, совершении террористических актов, а также посягательства на права и свободы человека.

Также должны убрать издания, в которых есть оправдание роSSийской агрессии против Украины, тех, кто поддержал ее, или представителей подконтрольных рф самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины.

Также с полок исчезнут книги издательств и отдельных авторов, публично поддержавших геноцид украинцев.



