РоSSия продолжает гореть: в Курске начался сильный пожар, виден с каждого района

Пожар настолько масштабный, что виден из большинства районов.

Череда необъяснимых пожаров в рф продолжается. Каждый день в разных областях появляются новые сообщения о внезапных возгораниях. На днях в Пермизагорелся пороховой завод, горят леса Сибири и вчера был пожар в промзоне города Дзержинска.

Ранее мы писали, кадры мощного пожара за вчерашний день уже появились в Сети. Согласно официальным данным, в промзоне города Дзержинска (Нижегородская область) горит цистерна с растворителем.

"Жителей оркостана прокляли, пылает по всей стране" - подмечают в сети. "Причины возгорания пока неясны, но скорей всего кто-то снова неудачно покурил" - отшучиваются также пользователи.