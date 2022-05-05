РоSSия продолжает гореть: в Курске начался сильный пожар, виден с каждого района

РоSSия продолжает гореть: в Курске начался сильный пожар, виден с каждого района

Пожар настолько масштабный, что виден из большинства районов.

Череда необъяснимых пожаров в рф продолжается. Каждый день в разных областях появляются новые сообщения о внезапных возгораниях. На днях в Пермизагорелся пороховой завод, горят леса Сибири и вчера был пожар в промзоне города Дзержинска.

Ранее мы писали, кадры мощного пожара за вчерашний день уже появились в Сети. Согласно официальным данным, в промзоне города Дзержинска (Нижегородская область) горит цистерна с растворителем.

"Жителей оркостана прокляли, пылает по всей стране" - подмечают в сети. "Причины возгорания пока неясны, но скорей всего кто-то снова неудачно покурил" - отшучиваются также пользователи.


Дарина Силина, politeka.net

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