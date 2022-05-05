У РоSSии уже есть план вторжения в Молдову, оно может начаться 9 мая: украинская контрразведка "раскрывает карты" Кремля

Кремль имеет четкий план по вторжению в Молдову, что является очередным подтверждением того, что Украина для РоSSии – только плацдарм, агрессор не планирует останавливаться. Источники в контрразведке "24 канала" утверждают, что вероятный успех оккупантов может привести к тому, что будет открыт новый "второй фронт" - на Юго-Западном направлении.

Если это действительно произойдет, то будет иметь стратегическое значение, поскольку для ведения боевых действий там понадобятся силы ВСУ посредством человеческого резерва и техники.

"Присутствие роSSийских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах", — утверждают источники в разведке.

Там отмечают, что по примеру "Л/ДНР", РоSSия может признать "независимость" так называемой "Приднестровской Молдавские Республики", таким образом будет нарушена территориальная целостность Молдовы. После этого РФ сможет поставлять на эту территорию оружие. Правда, соединения с ней у оккупантов нет.

В разведке также считают, что впоследствии роSSийский диктатор может решить присоединить "ПМР" к составу РоSSии.

"РФ планирует осуществить высадку воздушного десанта на самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Самолеты и вертолеты будут якобы лететь из оккупированного Крыма. РоSSийская авиация может быть сбита украинской ПВО ", — объясняет разведка.

Там отмечают, что РоSSии сегодня важно создать сухопутный коридор в Приднестровье, чтобы таким образом передать вооружение. Поэтому оккупанты пытаются создать этот "коридор" из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области.

По информации контрразведчиков, рашисты могут попытаться высадить десант в Белгород-Днестровском и Саратском районах Одесской области. Бомбардировка региона как раз способствовала тому, чтобы усложнить сообщение между ними.