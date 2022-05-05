ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Силы обороны Украины переходят в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Facebook.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", – подчеркнул Залужный.

Залужный также заявил, что РФ возобновила применение роSSийским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

"Да, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, которые были выпущены из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. 4 мая было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории. Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуальны", - добавил главнокомандующий.