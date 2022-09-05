Деякі населені пункти на Донбасі та півдні переходять під контроль ЗСУ – Маляр

В Міноборони України заявили, що війна йде в динаміці.

Деякі населені пункти на Донбасі та півдні переходять під контроль ЗСУ – Маляр
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на всьому фронті триває оборонна операція ЗСУ, яка передбачає комплекс дій, як наступальних, так і оборонних, інформує Liga.net.

"Найбільш активні дії відбуваються на Донецькому напрямку, росіяни не встигли захопити Донецьку область у терміни, встановлені Путіним, тому активізувалися", - наголосила Маляр.

За її словами, війна йде в динаміці — на деяких напрямках українські військові просуваються, а на інших тримають оборону та ведуть бої з військами РФ.

"На Донбасі та на півдні є певні населені пункти, які переходять під наш контроль, відбувається деокупація", – заявила заступниця міністра оборони.


Анна Конюченко, ZN.ua





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