ВСУ переходят в контрнаступление на определенных направлениях, — Залужный

Об этом Залужный сказал в разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, информирует ZN.ua.

ВСУ переходят в контрнаступление на определенных направлениях, — Залужный
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на сегодня, 12 июня, "имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия", сообщил Валерий Залужный.

“Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - сообщил он по итогам переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США


Антон Герасименко, ZN.ua





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