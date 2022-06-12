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2022-06-12
ВСУ переходят в контрнаступление на определенных направлениях, — Залужный
Об этом Залужный сказал в разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на сегодня, 12 июня, "имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия",
“Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - сообщил он по итогам переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США
Антон Герасименко, ZN.ua