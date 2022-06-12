ВСУ переходят в контрнаступление на определенных направлениях, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на сегодня, 12 июня, "имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия", сообщил Валерий Залужный.

“Я в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу - в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм", - сообщил он по итогам переговоров с главой Объединенного комитета начальников штабов США