ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонщине: карта

Подразделения украинской армии на Херсонском направлении пошли в контрнаступление на позиции оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Херсона, информирует Апостроф .

Отмечается, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит в направлении трех населенных пунктов. Речь идет о Киселевке, Солдатском и Александровке.

Более того, по заверению в Херсонском городском совете, населенный пункт Таврийское находится под полным контролем украинской армии.

"Украинские войска ведут контрнаступление на направлениях Киселевка, Солдатское и Александровка Херсонской обл. Под контролем Украины полностью находится поселок Таврийское", - говорится в сообщении.

На другой карте показано, что подразделения ВС РФ в ответ на контрнаступление пытаются продвинуться в направлении Таврийского и Прибугского.

На онлайн-карте боевых действий Liveuamap также отмечено об активных боевых действиях в районе Александровки, Солдатского и Киселевки, однако подробности боестолкновений с оккупантами не приведены.