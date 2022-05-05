Главнокомандующий ВСУ: позавчера РоSSия выпустила по Украине 14 крылатых ракет, вчера – восемь

Вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален.

В течение 3 мая РоSSия применила против Украины 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. На север 4 мая было зафиксировано еще восемь запусков.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Залужный подчеркнул, что из-за активизации вражеских ударов вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален.

"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине", - пояснил Главнокмандующий ВСУ.

Напомним, 3 мая враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

Вчера одна ракета была сбита в Киевской области – она упала в кустарник, после чего начался пожар. Еще две ракеты вчера были сбиты возле Черкасс. Остальные две ракетные атаки были нанесены по Днепропетровщине.