Настоящее гетто: захватчики удерживают жителей Мариуполя в фильтрационных лагерях — советник мэра

РоSSийские оккупанты почти четыре недели силой удерживают жителей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов в фильтрационных лагерях. Лагеря создали на территории школы и дома культуры в селах Безымянное и Козацкое. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

«Фильтрационные лагеря в с. Безымянное превращено в настоящее гетто для мариупольцев. Это самая ужасная история, о которой следует рассказывать всему миру. Без преувеличений – это новая страница военного преступления РоSSии, которая происходит сейчас», - написал Андрющенко.

По его словам, почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирного и Волонтеровки всех мужчин. Около двух тысяч человек разместили в с. Безымянное и в с. Козацкое Новоазовского района. Формальный повод – для проведения фильтрации. Людям не разрешили взять с собой никаких личных вещей, а паспорта и другие документы для идентификации личности были отобраны.

Как сообщает советник мэра города, мужчин разместили в помещении школы и клуба.

«Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя роSSийских военных. Условия ужасающие – люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не предоставляется. Среди людей в школе в Безымянном зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей», - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, в с. Козацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь.

«В случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других задержанных. Трехразовое питание настоящей баландой, в качестве точки гигиены одна раковина с холодной водой на тысячи человек. Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых», - написал советник мэра.

Документов людям не возвращают, все уже получили «документ» о прохождении фильтрации, но и он не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, однако оккупанты задержали и избили мужчин.

«Последняя неудачная попытка по иронии судьбы была прорваться в эвакуационные автобусы ООН и Красного Креста, которые люди видели из окон», - говорится в сообщении.

Всех удержанных, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на работу по «благоустройству» в с. Безымянное и г. Новоазовск под конвоем роSSийских военных.

Относительно дальнейшей судьбы оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу для разбора завалов в Мариуполе или мобилизовать в армию оккупантов.

«При этом в понедельник 2 мая на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве «пленных». Их переоденут в форму украинских солдат», - отмечает Андрющенко.

По его словам, обратная сторона этого ужаса – жизнь женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирного и Волонтеровки.

«Из-за отсутствия мужчин и обилия оккупантов, поселившихся в том районе, дома тотально грабятся россиянами даже при наличии в здании людей. На улицу женщины не выходят из-за страха изнасилования», - сообщает советник мэра Мариуполя.