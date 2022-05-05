Настоящее гетто: захватчики удерживают жителей Мариуполя в фильтрационных лагерях — советник мэра

Люди вынуждены спать на полу в коридорах, медицинская помощь не предоставляется, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты почти четыре недели силой удерживают жителей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов в фильтрационных лагерях. Лагеря создали на территории школы и дома культуры в селах Безымянное и Козацкое. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Фильтрационные лагеря в с. Безымянное превращено в настоящее гетто для мариупольцев. Это самая ужасная история, о которой следует рассказывать всему миру. Без преувеличений – это новая страница военного преступления РоSSии, которая происходит сейчас», - написал Андрющенко.

По его словам, почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирного и Волонтеровки всех мужчин. Около двух тысяч человек разместили в с. Безымянное и в с. Козацкое Новоазовского района. Формальный повод – для проведения фильтрации. Людям не разрешили взять с собой никаких личных вещей, а паспорта и другие документы для идентификации личности были отобраны.

Как сообщает советник мэра города, мужчин разместили в помещении школы и клуба.

«Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя роSSийских военных. Условия ужасающие – люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не предоставляется. Среди людей в школе в Безымянном зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей», - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, в с. Козацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь.

«В случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других задержанных. Трехразовое питание настоящей баландой, в качестве точки гигиены одна раковина с холодной водой на тысячи человек. Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых», - написал советник мэра.

Документов людям не возвращают, все уже получили «документ» о прохождении фильтрации, но и он не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, однако оккупанты задержали и избили мужчин.

«Последняя неудачная попытка по иронии судьбы была прорваться в эвакуационные автобусы ООН и Красного Креста, которые люди видели из окон», - говорится в сообщении.

Всех удержанных, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на работу по «благоустройству» в с. Безымянное и г. Новоазовск под конвоем роSSийских военных.

Относительно дальнейшей судьбы оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу для разбора завалов в Мариуполе или мобилизовать в армию оккупантов.

«При этом в понедельник 2 мая на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве «пленных». Их переоденут в форму украинских солдат», - отмечает Андрющенко.

По его словам, обратная сторона этого ужаса – жизнь женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирного и Волонтеровки.

«Из-за отсутствия мужчин и обилия оккупантов, поселившихся в том районе, дома тотально грабятся россиянами даже при наличии в здании людей. На улицу женщины не выходят из-за страха изнасилования», - сообщает советник мэра Мариуполя.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский об эвакуации людей из Мариуполя: Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишиныЗеленский об эвакуации людей из Мариуполя: Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины
Советник мэра Мариуполя рассказал, в каких условиях живут депортированные во Владивосток мариупольцыСоветник мэра Мариуполя рассказал, в каких условиях живут депортированные во Владивосток мариупольцы
Эвакуация из Мариуполя под эгидой ООН продолжаетсяЭвакуация из Мариуполя под эгидой ООН продолжается
Зеленский поблагодарил за эвакуацию 156 человек из Мариуполя: "Но нам нужны все"Зеленский поблагодарил за эвакуацию 156 человек из Мариуполя: "Но нам нужны все"
Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова БойченкоИз Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова Бойченко
С начала войны роSSийские захватчики убили более 20 украинских и иностранных журналистов — МИДС начала войны роSSийские захватчики убили более 20 украинских и иностранных журналистов — МИД
В Угледаре оккупанты убили мирных жителей, пришедших за водой: фото с места трагедииВ Угледаре оккупанты убили мирных жителей, пришедших за водой: фото с места трагедии
РоSSийские захватчики собирают личные данные местных жителей в Бердянске — Запорожская ОВАРоSSийские захватчики собирают личные данные местных жителей в Бердянске — Запорожская ОВА
На оккупированных территориях захватчики рассказывают жителям о принудительной мобилизации в Украине, - ЦПДНа оккупированных территориях захватчики рассказывают жителям о принудительной мобилизации в Украине, - ЦПД
Убивал и пытал мирных жителей в Буче: Офис генпрокурора установил первого подозреваемого россиянинаУбивал и пытал мирных жителей в Буче: Офис генпрокурора установил первого подозреваемого россиянина
Последние новости
Подгружаем последние новости