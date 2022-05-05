Зеленский об эвакуации людей из Мариуполя: Чтобы их спасти, нужно продолжение режима тишины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос эвакуации людей из Мариуполя постоянно – в повестке дня.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что сегодня из окруженного города вывезли 344 человека.

"Именно столько людей сегодня выехали в Запорожье. Наша команда готовится их встречать. Встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из «Азовстали». Все они получают необходимую помощь. Все они получат от нашего государства самое заботливое отношение", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто занимается тем, чтобы эвакуационная операция была и чтобы она была успешной: Ирине Верещук, Андрею Ермаку, Давиду Арахамии, представителям ООН , Международному комитету Красного Креста, каждому и каждому, благодаря которым достигли договоренности и обеспечили тишину и коридор для людей.

"Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из «Азовстали», из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети. Чтобы удалось их спасти, нужно продолжение режима тишины. Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, с тех укрытий под землей. В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся", - рассказал Зеленский.

Он также напомнил, что обсуждал этот вопрос сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

"Не было ни дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. И я благодарен всем, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко записал обращение по поводу ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Он рассказал, что уже второй день, когда роSSийские войска прорвались на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои.