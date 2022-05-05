Как выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутника

РоSSийские оккупанты продолжают активно обстреливать завод "Азовсталь" в Мариуполе, пытаясь стереть его с лица земли. Всего за месяц здание превратилось, практически, в руины, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Planet Labs PBC.

На снимках от 4 мая демонстрируется, как роSSийские войска медленно уничтожают завод с конца марта. Почти все здания завода разрушены, некоторые крыши полностью обрушились, а другие здания превратились в руины. Кроме того, виден клубящийся черный дым над заводом.


Мария Швец, Апостроф

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