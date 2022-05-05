Оккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 мая
Продолжаются 71 сутки полномасштабной войны страны-террориста РоSSии против суверенной и независимой Украины. За это время оккупанты понесли значительные потери, из-за чего теперь массово отказываются ехать воевать на украинскую землю. В то же время россияне ведут наступательные действия на востоке.
Об этом сообщают в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 5 мая.
Часть военнослужащих 38-й ОМБр 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Военнослужащие находятся в районе близ украинско-роSSийской границы и ждут перемещения в РФ, информирует
Другие оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Одновременно с этим враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы, где перегруппирует войска на отдельных направлениях для улучшения тактического положения и пополняет запасы.
Волынское, Полесское, Северское направления
Противник не предпринимал активных действий.
Слобожанское направление
РоSSийское оккупационное войско обстреливает Харьков и разведывает позиции подразделения Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.
Донецкое и Таврическое направления
Продолжаются артобстрелы вдоль линии столкновения, во время которых враг применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ракетно-бомбовых ударов с целью сковать действия наших войск.
Подразделения россиян пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, однако удачи не имеют.
На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.
"Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением для выполнения заданий", - отмечают в Генштабе.
Южнобужское направление
Хотя роSSийские захватчики активных боевых действий не проводили, однако наносили ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.
В то же время, благодаря действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
Также за предыдущие сутки подразделениями ПВО было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск), три крылатых ракет противника, два самолета. Предварительно – истребители Су-30.
Вместе с этим, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.