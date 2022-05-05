Оккупанты массово отказываются воевать в Украине: сводка Генштаба на утро 5 мая

Продолжаются 71 сутки полномасштабной войны страны-террориста РоSSии против суверенной и независимой Украины. За это время оккупанты понесли значительные потери, из-за чего теперь массово отказываются ехать воевать на украинскую землю. В то же время россияне ведут наступательные действия на востоке.

Об этом сообщают в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 5 мая.

Часть военнослужащих 38-й ОМБр 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Военнослужащие находятся в районе близ украинско-роSSийской границы и ждут перемещения в РФ , информирует Апостроф .

Другие оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Одновременно с этим враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы, где перегруппирует войска на отдельных направлениях для улучшения тактического положения и пополняет запасы.

Волынское, Полесское, Северское направления

Противник не предпринимал активных действий.

Слобожанское направление

РоSSийское оккупационное войско обстреливает Харьков и разведывает позиции подразделения Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

Донецкое и Таврическое направления

Продолжаются артобстрелы вдоль линии столкновения, во время которых враг применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ракетно-бомбовых ударов с целью сковать действия наших войск.

Подразделения россиян пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, однако удачи не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе Мариуполя основные усилия роSSийские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

"Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением для выполнения заданий", - отмечают в Генштабе.

Южнобужское направление

Хотя роSSийские захватчики активных боевых действий не проводили, однако наносили ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

В то же время, благодаря действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

Также за предыдущие сутки подразделениями ПВО было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск), три крылатых ракет противника, два самолета. Предварительно – истребители Су-30.

Вместе с этим, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.