ВСУ 4 мая поразили девять воздушных целей роSSийских оккупантов

Зенитные ракетные подразделения поразили два самолета, два беспилотника и три крылатых ракеты.

4 мая РоSSия продолжила наносить ракетные удары по территории Украины. Всего за сутки Военно-воздушные силы ВСУ уничтожили девять воздушных целей.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Зенитные ракетные подразделения поразили два самолета роSSийских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и три крылатых ракеты.

Также были уничтожены еще два БПЛА противника.

"Авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят удары по позициям оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 2 мая, ВСУ сбили роSSийский беспилотник "Форпост" стоимостью $7 млн и семь "орланов".