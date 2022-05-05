Памятник "бабке", два автобуса и псевдопарад на 9 мая: что сейчас происходит в частично оккупированном Мариуполе

В частично оккупированном Мариуполе россияне уже не скрывают своих реальных намерений относительно захвата города и установления своих порядков "русского мира". Туда прибыли представители "Единой РоSSии" в сопровождении с псевдовластями Мариуполя, чтобы открыть памятник сумасшедшей бабке с красной тряпкой и анонсировать проведение парада на 9 мая, а также вернуть советские топонимические названия, информирует Апостроф .

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вчера, 4 мая, в Мариуополе были первый заместитель администрации роSSийского диктатора Кириенко и секретарь Генсовета "Единой РоSSии" Турчак, ставшие кураторами интеграции полностью уничтоженного города в страну-террориста РФ . Их сопровождали псевдомэр Иващенко и псевдосекретарь общины Хармышев. Вместе оккупанты открыли памятник бабушке с красной советской тряпкой на площади Воинов-Освободителей, которую " упрямо называют Ленинского комсомола".

"Что интересно, во время выступления Турчак признал, что война россии с Украиной длится 8 лет и еще раз анонсирует проведение парада в Мариуполе на 9 мая. Больше никто не прячется", - написал Андрющенко.

Кроме этого, в честь визита в Мариуполе первый автобусный маршрут, состоящий из одного автобуса, и анонсировали второй, у которого тоже будет только один транспорт.

"Оба автобуса чудом уцелели во время уничтожения города. Логика проста – сколько автобусов – столько и маршрутов. В оккупанта большая кадровая проблема и не может найти водителей и ремонтников для общественного транспорта. Сейчас это отдельная задача для фильтрационных мероприятий. Такое улучшение от оккупантов – уничтожить 148 автобусов и подать два уцелевших за достижения", - отметил легитимный советник мэра Мариуполя.

В то же время, было анонсировано так называемое "улучшение" и "восстановление" полностью уничтоженного Мариуполя, которое, по словам руководства оккупационного корпуса, должно происходить путем снабжения стройматериалов морем из порта Эйск (РоSSия).

"Однако это тоже большой обман. Дело в том, что в акватории порта притопленное судно "Меотида", что делает вход в порт невозможным для любых грузовых судов. Деблокировать его оккупанты не могут. Поэтому даже в выдуманном улучшении сплошная ложь", - подчеркнул Андрющенко.

Сейчас все оккупантское так называемое "восстановление" ограничивается изменением дорожных знаков с возвращением к советским названиям, как из пгт. Никольское.

Также Андрющенко добавил о ситуации на "Азовстали", где непрерывно продолжаются обстрелы, бомбардировки и штурм. Боевые действия уже местами переместились в забор завода.

"Даже ночью с корректировкой огня из дронов (на видео) Все, что есть. Местами боевые действия уже за забором завода. Часть Левобережного района от парка Радуги снова закрыта для жителей, но на этот раз срочно эвакуироваться им пришлось без предупреждения. Последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе, превращенные в ад", – заявил он.