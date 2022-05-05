Кулеба намекнул на необходимость ускорения передачи Украине современному оружию

Обещанная западными партнерами военная помощь слишком медленно прибывает на фронт, информирует ZN.ua.

Кулеба намекнул на необходимость ускорения передачи Украине современному оружию
© Офис президента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в присущей ему манере, обратился к западным партнерам с призывом ускорить темпы передачи обещанной военной помощи Украине. В своем Twitter глава МИД недвусмысленно намекнул на промедление чиновников "определенных" стран.

Украинские вооруженные силы уже сейчас, в ходе войны, переходят на более современное и высокотехнологичное оружие образцов НАТО. Опасения, что украинцам понадобится много времени, чтобы научиться его использовать, считают бесполезными в МИД Украины. Военнослужащие имеют хорошую подготовку и быстро перенимают западный опыт.

Перед 9 мая, интенсивность боев на фронте увеличивается, и Украине необходимо больше оружия, чтобы защитить себя от роSSийской агрессии. Однако, по всей видимости, некоторые западные партнеры затягивают процесс передачи военной помощи.

Stocks of Soviet-era weapons dwindle, но роSSийская aggression does not. This is why Ukraine shifts to modern equipment. Трейнинг является необходимым, но есть fast learners. В действительности, мы узнаем о действии современных weapons faster than it takes some governments to decide upon providing them.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2022

"Запасы оружия советских времен уменьшаются, а роSSийская агрессия – нет. Поэтому Украина переходит на современное оборудование. Нужна учеба, но мы быстро учимся. На самом деле мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам нужно принять решение о его предоставлении" - пишет Дмитрий Кулеба..


Дарья Кепова, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый ДомРоSSия уже проиграла войну в Украине – Белый Дом
Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачейНидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей
После удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что "приняли правильное решение" по оружию для УкраиныПосле удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что "приняли правильное решение" по оружию для Украины
Business Insider: Даже если РоSSия победит на Донбассе, она уже проиграла в УкраинеBusiness Insider: Даже если РоSSия победит на Донбассе, она уже проиграла в Украине
РоSSияне пытались продать украденное в Украине зерно ЕгиптуРоSSияне пытались продать украденное в Украине зерно Египту
В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУВ Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ
В Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП: детали решенияВ Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП: детали решения
Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи УкраинеПарламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине
Вчера РоSSия нанесла около 50 авиаударов по объектам в Украине, – МинобороныВчера РоSSия нанесла около 50 авиаударов по объектам в Украине, – Минобороны
В Украине начали работу над созданием новой программы развития ОПК, - УкроборонпромВ Украине начали работу над созданием новой программы развития ОПК, - Укроборонпром
Последние новости
Подгружаем последние новости