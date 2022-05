Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в присущей ему манере, обратился к западным партнерам с призывом ускорить темпы передачи обещанной военной помощи Украине. В своем Twitter глава МИД недвусмысленно намекнул на промедление чиновников "определенных" стран.

Украинские вооруженные силы уже сейчас, в ходе войны, переходят на более современное и высокотехнологичное оружие образцов НАТО. Опасения, что украинцам понадобится много времени, чтобы научиться его использовать, считают бесполезными в МИД Украины. Военнослужащие имеют хорошую подготовку и быстро перенимают западный опыт.

Перед 9 мая, интенсивность боев на фронте увеличивается, и Украине необходимо больше оружия, чтобы защитить себя от роSSийской агрессии. Однако, по всей видимости, некоторые западные партнеры затягивают процесс передачи военной помощи.

Stocks of Soviet-era weapons dwindle, но роSSийская aggression does not. This is why Ukraine shifts to modern equipment. Трейнинг является необходимым, но есть fast learners. В действительности, мы узнаем о действии современных weapons faster than it takes some governments to decide upon providing them.