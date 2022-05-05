Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД

Посол Канады в Украине Лариса Галадза скоро вернется в Украину. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли.

“Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и находится на юге Польши , вернется”, – сказала Жоли.

В то же время, она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.