Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД

Перед началом полномасштабного вторжения посольство перенесли из Киева во Львов, а затем – в Польшу, информирует ZN.ua.

Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД
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Посол Канады в Украине Лариса Галадза скоро вернется в Украину. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли.

“Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и находится на юге Польши, вернется”, – сказала Жоли.

В то же время, она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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