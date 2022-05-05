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2022-05-05
Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД
Перед началом полномасштабного вторжения посольство перенесли из Киева во Львов, а затем – в Польшу, информирует
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Посол Канады в Украине Лариса Галадза скоро вернется в Украину. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли.
“Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и находится на юге Польши, вернется”, – сказала Жоли.
В то же время, она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.
Юлия Лавришин, ZN.ua