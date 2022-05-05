В РоSSии генерал наградил сына-подполковника "орденом мужества" за бегство от Чернигова

Генерал роSSийской оккупационной армии, командующий Центральным военным округом наградил своего сына, подполковника орденом.

Об этом сообщила русская служба BBC.

Подполковник Денис Лапин, командующий 1-м гвардейским танковым полком, получил награду из рук своего отца, Александра Лапина в одном из районов Черниговской области. По данным расследования журналистов, еще 20 марта на телеканале "Звезда" появился сюжет о награждении оккупантов в ходе боев за Черниговскую область.

О том, что в кадре оказались отец и сын, журналисты узнали от родственников сослуживцев Дениса Лапина. Примечательно, что внешне генерал и подполковник имеют сходства.