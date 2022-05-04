Полк "Азов": Уже второй день, как противник прорвался на территорию "Азовстали", идут тяжелые бои
Защитники Мариуполя продолжают выполнять приказ держать оборону.
Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко записал обращение по поводу ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
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"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают", - сказал Прокопенко.
Он подчеркнул, что ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, защитники Мариуполя продолжают выполнять приказ удерживать оборону.
Напомним, после частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" роSSийские оккупанты 2 мая обстреливали территорию завода, где прячутся гражданские и украинские защитники.