Полк "Азов": Уже второй день, как противник прорвался на территорию "Азовстали", идут тяжелые бои

Защитники Мариуполя продолжают выполнять приказ держать оборону.

Полк "Азов": Уже второй день, как противник прорвался на территорию "Азовстали", идут тяжелые бои
Фото: скріншот

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко записал обращение по поводу ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Видео опубликовано в соцсетях.

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают", - сказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, защитники Мариуполя продолжают выполнять приказ удерживать оборону.

Напомним, после частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" роSSийские оккупанты 2 мая обстреливали территорию завода, где прячутся гражданские и украинские защитники.

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