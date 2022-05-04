Шольц считает, что в ЕС должны вступить все страны Западных Балкан

Он также призвал Сербию и частично признанное Косово к разрешению конфликта между ними, информирует ZN.ua.

Шольц считает, что в ЕС должны вступить все страны Западных Балкан
© Олаф Шольц/facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Западные Балканы являются частью Европы и все страны региона должны войти в Европейский Союз. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром частично признанного государства Косово Альбином Курти в Берлине, сообщает DW.

К Западным Балканам относят Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию и Черногорию. А также частично признанное Косово, входящее в состав Сербии (страна, как и ООН, не признает независимость республики).

Также Шольц отметил необходимость постепенного урегулирования конфликта между Сербией и Косово, что способствовало бы стабильности и безопасности в Европе. Он призвал премьера Курти к конструктивному диалогу.


Максим Царук, ZN.ua

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