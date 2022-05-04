Шольц считает, что в ЕС должны вступить все страны Западных Балкан

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Западные Балканы являются частью Европы и все страны региона должны войти в Европейский Союз. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром частично признанного государства Косово Альбином Курти в Берлине, сообщает DW .

К Западным Балканам относят Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию и Черногорию. А также частично признанное Косово, входящее в состав Сербии (страна, как и ООН , не признает независимость республики).

Также Шольц отметил необходимость постепенного урегулирования конфликта между Сербией и Косово, что способствовало бы стабильности и безопасности в Европе. Он призвал премьера Курти к конструктивному диалогу.