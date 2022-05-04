Business Insider: Даже если РоSSия победит на Донбассе, она уже проиграла в Украине

Война в Украине идет. Сейчас бои сосредоточены на Донбассе. Об этом регионе меньше говорят, чем когда стычки продолжались в окрестностях Киева . Это может быть связано с тем, что война теперь более кинетическая и открытая и сильно отличается от эффектных засад в первые недели.

Похоже, впереди будет больше масштабных столкновений больших формирований. Но пока РоSSия пытается добиться своих ограниченных целей на востоке, она уже потеряла на этой войне столько, что это уже катастрофа для роSSийской национальной силы. Конечно, эксперты считают, что Украина может победить в этой войне. Но даже если РоSSия сможет удержать куски украинской территории на востоке и юге, потери этой войны уже превышают такие достижения.

Об этом на страницах Business Insider пишет профессор международных отношений в Национальном университете Пусана Роберт Келли. Он перечисляет ряд результатов роSSийского необдуманного вторжения в Украину, точно не входивших в планы Кремля.

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И это самый ироничный результат роSSийского вторжения. Владимир Путин надеялся на «блицкриг». Он думал, что его армия зайдет на украинскую территорию, заменит президента Владимира Зеленского на пророSSийскую марионетку и вернется домой. Все должно было состояться быстрее, чем Запад собрался бы с силами. Похоже, Путин поверил собственной пропаганде, говорившей, что Украина – это якобы «фальшивая страна». Вместо этого он столкнулся со стеной патриотических украинских солдат и гражданских. Они смогли выдержать оборону достаточно долго, чтобы Запад начал поддерживать их сопротивление.