После отказа судно с зерном изменило направление на Ливан и Сирию .

РоSSийское судно погрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило курс на Ливан и Сирию. Об этом сообщает ЭП.

Судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. "Матрос Позинич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов согласно международным морским правилам).

Уже 28 апреля "Матрос Позинич" был замечен в оккупированном Севастополе у зернового терминала стивидорной компании "Авлита", которая в роSSийских реестрах значится как "Авал". 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Представитель МИД Олег Николено подчеркнул, что украинские дипломаты помешали РоSSии доставить это зерно в Александрию.

"По нашей информации, сейчас роSSийская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали краденый груз, если роSSийский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко. "Держим эту ситуацию на особом контроле".

По последним данным MarineTraffic, судно было на стоянке в порту Кавказ и 4 мая двинулось в направлении Бейрута.

Напомним, по данным МинАП, РоSSия украла сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях. Захватчики поставили ультиматум фермерам - оккупанты разрешат сеять только зерно и подсолнечник, если украинцы соглашаются бесплатно отдавать 70% будущего урожая.