Новостей.COM ⇒
2022-05-04
В Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП: детали решения
Один из мэров украинского города подписал указ, которым запретил церкви УПЦ МП на территории населенного пункта.
Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на войну в Украине продолжают функционировать церкви УПЦ МП. Недавно Верховная Рада Украины обсуждала законопроект о запрете роSSийской церкви на территории Украины. А сегодня, четвертого мая, стало известно, что мэр Конотопа Артем Семенихин, подписал указ, которым запретил действие УПЦ МП на территории города.
"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - написал Семенихин у себя в Фейсбуке.
Артём Батечко, politeka.net