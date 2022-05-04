ВР призвала ООН создать спецтрибунал по фактам геноцида РФ

Спецтрибунал должен начать свою работу уже в мае.

ВР призвала ООН создать спецтрибунал по фактам геноцида РФ
Фото: facebook/Дмитро Разумков

В Верховной Раде призвали ООН создать спецтрибунал по фактам геноцида РФ против украинского народа. Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Комитет ВР по молодежи и спорту предлагает решениям Генеральной Ассамблеи ООН создать Специальный трибунал по расследованию военных преступлений и фактов геноцида РФ на территории Украины. Спецтрибунал должен начать свою работу уже в мае, в том числе с использованием заочного правосудия.

«70 дней длится захватническая, варварская война рашистов против украинского народа. 70 дней роSSийские военные пытают и убивают мирных граждан, включая детей и женщин. Выясняются новые факты геноцида в Киевской области… В общей сложности полиция уже нашла и направила в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти 1 235 тел», - отметили в Комитете.

По состоянию на 4 мая 2022 г., по данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, с начала вторжения роSSийских оккупантов в Украине погибло 220 детей и пострадало 407 детей.

«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта требует безотлагательного расследования военных преступлений и фактов геноцида РФ на территории Украины и привлечения всех виновных от рядового и сержантского состава вооруженных сил РФ и росгвардии до высшего руководства РФ к уголовной ответственности. Учитывая жестокость и особую циничность преступлений, а также необходимость быстрого и оперативного расследования, Комитет по вопросам молодежи и спорта предлагает решением Генеральной Ассамблеи ООН создать Специальный трибунал по расследованию военных преступлений и фактов геноцида РФ на территории Украины, который должен начать свою работу уже в мае. В том числе с использованием заочного правосудия», – подчеркнули в решении комитета.

Специальный трибунал должен обеспечить оперативность расследования всех преступлений и неотвратимость наказания.

Комитет по вопросам молодежи и спорта ВРУ считает, что в случае вынесения летом этого года первых приговоров рашистским преступникам мирные украинцы, прежде всего женщины и дети, будут чувствовать себя более безопасно, поскольку каждый роSSийский военный, каждый руководитель любого уровня осознает неизбежность наказания, и это сохранит многие жизни украинцев.

Напомним, накануне Верховная Рада обратилась к США относительно признания РоSSии государством-спонсором терроризма.

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