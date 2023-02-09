Очільниця Ради Європи запропонувала варіанти створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів Росії

Марія Пейчинович-Бурич також висловилась щодо створення реєстру для фіксації та документування доказів і заяв, які стосуються наслідків збройної агресії РФ в Україні, інформує ZN.ua.

Рада Європи має відіграти провідну роль у створенні реєстру для фіксації та документування доказів і заяв про збитки, втрати та травми, завдані внаслідок російської збройної агресії проти України, переконана генсекретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться у документі «Відповідальність за порушення прав людини внаслідок агресії Російської Федерації проти України: роль міжнародної спільноти включаючи Раду Європи».

Вказано, що реєстр є важливою частиною поточних міжнародних ініціатив щодо створення механізму компенсації за злочини агресії Росії. Пейчинович-Бурич підкреслила, що Рада Європи має гарну спроможність для того, аби розробити реєстр таких заяв. Зокрема, це можна зробити в контексті практики Європейського суду з прав людини та процесу нагляду за його рішеннями.

«Організація вже надає юридичні та політичні консультації, навчає експертів у сфері розслідування та спеціалістів, які працюють з жертвами насильства, особливо жінками. Ці та інші заходи включені до Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки», – зазначили на сайті РЄ.

Крім того, Марія Пейчинович-Бурич у документі також запропонувала різні варіанти створення спецтрибуналу та окреслила необхідність надійної правової бази.

«Пропонувалися різні варіанти створення спеціального трибуналу – усі вони в кінцевому підсумку ґрунтуються на договорах. Серед пропозицій є спецтрибунал, який може бути створений за багатосторонньою угодою між Україною та іншими зацікавленими державами за прецедентами Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу або Міжнародного кримінального суду», – йдеться в документі.

Ще одним варіантом, за словами Пейчинович-Бурич, може бути створення спеціального трибуналу за угодою між Україною та міжнародною організацією, зокрема ООН. Також серед варіантів є «гібридний трибунал», заснований на українському законодавстві та схвалений/підтриманий Генеральною Асамблеєю ООН.

Також очільниця Ради Європи переконана, що створення спецтрибуналу залежатиме від політичної волі держав-членів.







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