У Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Країни G7 разом з Україною сьогодні активно працюють над створенням такого органу та опрацьовують його різні варіанти, інформує
Міжнародний трибунал чи інший механізм, у рамках якого РФ можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та військові злочини в Україні, може бути готовим вже до літа 2023 року. Такий прогноз, виступаючи на слуханнях у Сенаті США, озвучила заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд,
"Ми активно працюємо над цим із нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла б, щоб ми дійшли до результату до річниці вторгнення, – приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Проте до літа. Проте до літа я хотіла б, щоб цей механізм з'явився", – заявила Нуланд.