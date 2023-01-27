У Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Міжнародний трибунал чи інший механізм, у рамках якого РФ можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та військові злочини в Україні, може бути готовим вже до літа 2023 року. Такий прогноз, виступаючи на слуханнях у Сенаті США , озвучила заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє "Голос Америки".

"Ми активно працюємо над цим із нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла б, щоб ми дійшли до результату до річниці вторгнення, – приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Проте до літа. Проте до літа я хотіла б, щоб цей механізм з'явився", – заявила Нуланд.