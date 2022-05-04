До падения Крымского моста осталось 3, 2, 1... В сети запустили интересный счетчик

Пока рашисты вовсю готовятся к "победобесию" 9 мая, у украинцев на этот день также запланирован небольшой фейерверк. Так, в сети появился занимательный сайт, на котором указан обратный отсчет до падения Крымского моста.

Об этом сообщает "Апостроф".

На фоне любимой конструкции Путина появился красный таймер, конечная точка отсчета - 9 мая 2022 года 10:00. Именно в этом время страна-агрессор планирует начать военный парад на Красной площади в Москве, информирует Апостроф .

"РоSSияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - предупредили на сайте.