В Попасной и Рубежном оккупанты пытаются создать искусственный голод

Оккупанты делают невозможным доставку гуманитарных грузов в область, информирует ZN.ua.

В Попасной и Рубежном оккупанты пытаются создать искусственный голод

Войска РФ пытаются создать искусственный голод в Луганской области. В Попасной и Рубежном еде и воды у людей осталось всего на неделю, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, доступ к городам затруднен. Оккупанты делают невозможным доставку гуманитарных грузов в область.

"С каждым днем ситуация на фронте делает невозможным доставку гуманитарных грузов в ту же Попасную и Рубежное. Там сейчас очень тяжелая ситуация, мы ничего не может туда завезти и эвакуировать людей, потому что там оккупанты расстреливают все", - подчеркнул Гайдай.

Гайдай также отметил, что войска РФ ударяют по продуктовым складам, зернохранилищам, больницам, штабам гуманитарной помощи и по критической инфраструктуре.


Анна Конюченко, ZN.ua

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