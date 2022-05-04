В Попасной и Рубежном оккупанты пытаются создать искусственный голод
Оккупанты делают невозможным доставку гуманитарных грузов в область, информирует
Войска РФ пытаются создать искусственный голод в Луганской области. В Попасной и Рубежном еде и воды у людей осталось всего на неделю, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в
По его словам, доступ к городам затруднен. Оккупанты делают невозможным доставку гуманитарных грузов в область.
"С каждым днем ситуация на фронте делает невозможным доставку гуманитарных грузов в ту же Попасную и Рубежное. Там сейчас очень тяжелая ситуация, мы ничего не может туда завезти и эвакуировать людей, потому что там оккупанты расстреливают все", - подчеркнул Гайдай.
Гайдай также отметил, что войска РФ ударяют по продуктовым складам, зернохранилищам, больницам, штабам гуманитарной помощи и по критической инфраструктуре.