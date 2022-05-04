Агитируют «казаков» и безработных: в РФ продолжается скрытая мобилизация — ГУР Минобороны
Однако агитационные мероприятия подвергаются значительному недоверию со стороны потенциальных «мобилизованных», информирует
Для пополнения резервов оккупационных войск в войне против Украины РФ продолжает скрытую мобилизацию. Об этом
«В настоящее время основное внимание рашистских агитаторов уделяется набору «добровольцев» из числа роSSийских «казаков» Ростовской области и Краснодарского края», - говорится в сообщении.
Также, по данным разведки, в фокусе внимания РФ граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран.
«Агитационная кампания продолжается и в других субъектах РФ. По имеющимся данным, в военных комиссариатах Приморского края активно проводится работа по поиску желающих принять участие в боевых действиях. Предлагаемая заработная плата «добровольца» – от 200 тыс. рус. руб.», – отмечает ГУР.
Сообщается, что аналогичные мероприятия проходят также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключение краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах.
«В то же время проводятся подготовительные мероприятия по возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте», - говорится в сообщении ГУР.
Однако, по данным украинской разведки, агитационные мероприятия подвергаются значительному недоверию со стороны потенциальных «мобилизованных». Ведь в РФ начинает распространяться информация о большом количестве убитых на войне против Украины.
«Многие, кто в начале войны подписали «краткосрочные контракты», не смогли вернуться домой после формального окончания срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных денег – военные оккупанта либо вообще не могут получить денег, либо получают на порядок меньшие суммы», - сообщает разведка.