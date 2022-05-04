Агитируют «казаков» и безработных: в РФ продолжается скрытая мобилизация — ГУР Минобороны

Для пополнения резервов оккупационных войск в войне против Украины РФ продолжает скрытую мобилизацию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В настоящее время основное внимание рашистских агитаторов уделяется набору «добровольцев» из числа роSSийских «казаков» Ростовской области и Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, в фокусе внимания РФ граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран.

«Агитационная кампания продолжается и в других субъектах РФ . По имеющимся данным, в военных комиссариатах Приморского края активно проводится работа по поиску желающих принять участие в боевых действиях. Предлагаемая заработная плата «добровольца» – от 200 тыс. рус. руб.», – отмечает ГУР.

Сообщается, что аналогичные мероприятия проходят также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключение краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах.

«В то же время проводятся подготовительные мероприятия по возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте», - говорится в сообщении ГУР.

Однако, по данным украинской разведки, агитационные мероприятия подвергаются значительному недоверию со стороны потенциальных «мобилизованных». Ведь в РФ начинает распространяться информация о большом количестве убитых на войне против Украины.

«Многие, кто в начале войны подписали «краткосрочные контракты», не смогли вернуться домой после формального окончания срока контрактов. Прилагаются проблемы с реальным получением обещанных денег – военные оккупанта либо вообще не могут получить денег, либо получают на порядок меньшие суммы», - сообщает разведка.