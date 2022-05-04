РоSSии все же удавалось срывать поставки вооружения Украине: в Минобороны рассказали детали

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что были случаи, когда Москве все же удавалось остановить поставки вооружения в Украину. Во время интервью НВ она рассказала, что это стало причиной просьбы властей не публиковать информацию по этой теме.

"С первых дней войны россияне уже срывали нам несколько поставок вооружения. Они опытные "кагэбисты", у них всюду своя агентура и работают они довольно тонко, на уровне западных чиновников среднего звена, лояльных к ним политических партий в парламентах разных стран", — отметила Моляр.

Она отметила, что на Западе агрессора не поддерживают, однако проблемы при поставке может создать даже один человек, который будет интегрирован в этот процесс.

"Несколько раз россияне также срывали нам транзиты помощи в Украину, которые у нас по понятным причинам преимущественно наземные. Если транзит идет несколькими странами, то они всячески пытаются его замедлить, или вообще сделать невозможным. Потому что транзиты оружия – довольно специфическая вещь, требующая как разрешений наивысшего уровня, так и специальных протоколов", — отметила Маляр.