РоSSии все же удавалось срывать поставки вооружения Украине: в Минобороны рассказали детали
Запад не поддерживает агрессора, однако даже один человек, интегрированный в этот процесс, может все испортить, информирует
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что были случаи, когда Москве все же удавалось остановить поставки вооружения в Украину. Во время интервью
"С первых дней войны россияне уже срывали нам несколько поставок вооружения. Они опытные "кагэбисты", у них всюду своя агентура и работают они довольно тонко, на уровне западных чиновников среднего звена, лояльных к ним политических партий в парламентах разных стран", — отметила Моляр.
Она отметила, что на Западе агрессора не поддерживают, однако проблемы при поставке может создать даже один человек, который будет интегрирован в этот процесс.
"Несколько раз россияне также срывали нам транзиты помощи в Украину, которые у нас по понятным причинам преимущественно наземные. Если транзит идет несколькими странами, то они всячески пытаются его замедлить, или вообще сделать невозможным. Потому что транзиты оружия – довольно специфическая вещь, требующая как разрешений наивысшего уровня, так и специальных протоколов", — отметила Маляр.