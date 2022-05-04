Советник мэра Мариуполя рассказал, в каких условиях живут депортированные во Владивосток мариупольцы

У людей нет документов и денег.

Триста мариупольцев, которых оккупанты депортировали в роSSийский Владивосток, расселили в поселке рядом. Людей разместили в своеобразной гостинице или общежитии, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Найдено местонахождение и установлены подробности о 300 мариупольцах, которые были депортированы во Владивосток. Людей расселили в поселке Врангеля в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят трехразово, о качестве речь не идет», - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, документов у людей нет, идет процедура оформления.

«Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие городки», – отметил он.

Мариупольцам предлагают только низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу.

«Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса «укрытия от войны», но доверия этому нет», - подчеркнул советник мэра Мариуполя.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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