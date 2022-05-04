Советник мэра Мариуполя рассказал, в каких условиях живут депортированные во Владивосток мариупольцы
У людей нет документов и денег.
Триста мариупольцев, которых оккупанты депортировали в роSSийский Владивосток, расселили в поселке рядом. Людей разместили в своеобразной гостинице или общежитии, об этом
«Найдено местонахождение и установлены подробности о 300 мариупольцах, которые были депортированы во Владивосток. Людей расселили в поселке Врангеля в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят трехразово, о качестве речь не идет», - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, документов у людей нет, идет процедура оформления.
«Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие городки», – отметил он.
Мариупольцам предлагают только низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу.
«Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса «укрытия от войны», но доверия этому нет», - подчеркнул советник мэра Мариуполя.