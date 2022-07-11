Чоловіків насильно забирають до армії, а машини викрадають: як зараз живуть на окупованих територіях

Росіяни обманом забирають місцевих жителів до армії, випалюють поля з пшеницею та творять свавілля на тимчасово окупованих територіях України.

Про те, що зараз відбувається на захоплених територіях, розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Повідомляється, що у Запорізькій та Херсонській областях окупанти щосили випалюють поля з пшеницею, що може спровокувати продовольчу кризу у світі. Вони також продовжують активно вивозити з цих регіонів викрадену українську продукцію.

У зруйнованому Маріуполі окупанти та місцеві колаборанти викрадають уцілілі машини місцевих жителів, використовуючи для цього евакуатори.

У захоплених населених пунктах Луганської області чоловіків запрошують нібито на роботу, а за кілька днів вручають повістки. Таким чином, українців насильно мобілізують до російської армії.

На окупованих територіях Харківської області призначена Кремлем незаконна «адміністрація» запровадила «воєнний стан». Зазначається, що окупанти використовують його як привід для боротьби з місцевим опором.