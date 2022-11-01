Деякі окуповані Росією міста вже фактично живуть в середньовіччі

Обіцянки окупантів налагодити життя в окупованих містах залишилися лише в ефірах пропагандистських каналів, інформує ZN.ua.

Окупований Росією Сєверодонецьк фактично вже живе в середньовіччі - більша частина міста не має ні води, ні світла, ні опалення та завалена сміттям. Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"Місто живе досить складно - фактично в середньовіччі. Світло є в кількох десятках будинків, а їх там понад сім сотень багатоквартирних. Вода є погодинно І то лиш в кількох десятках будинків старого міста, частково десь в нових районах, але не вище першого-другого поверху. Разом з тим, пошкоджена інфраструктура до такого ступеня, що вода не доходить до користувачів", - заявив він.

За словами Стрюка, в Сєверодонецьку існує дефіцит навіть технічної води.

Гуманітарна ситуація в місті посилюється відсутністю опалення напередодні зими.

"Опалення немає і нічого окупаційною владою не було зроблено. ", - зазначив очільник ВЦА міста.

Він наголосив, що в місті відсутні будь-які блага цивілізації.

"Я вже не кажу про сміття. У місті відсутні будь-які блага цивілізації ", - зазначив він.

Нагадаємо, в іншому окупованому місті - Маріуполі, окупанти влітку під виглядом багатоповерхівок почали будувати бетоні "курники", які не витримували жодних не лише будівельних, але й цивілізаційних норм. Зокрема, в будівлях були відсутні туалети та водопровід.

Попри російську пропаганду, яка намагається імітувати, що Маріуполь повертається до нормального життя, місцевих мешканців насправді залишилося дуже мало, а самі окупанти вже передумали відбудовувати місто.

За матеріалами: Еспресо.TV /

Лія Ільченко, ZN.ua





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