Войска РФ обстреляли Харьковскую область: один погибший и восемь раненых

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли два удара по Харькову из РСЗО и артиллерии и обстреливали населенные пункты Харьковской области (Русскую Лозовую, Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев, Барвенково).

"За минувшие сутки – 8 раненых и 1 погибший в Донецкой громаде. Интенсивность обстрелов уменьшилась, но чтобы минимизировать потери среди гражданских – должны быть дисциплинированными. Не игнорируйте сигналы тревоги, это наша с вами безопасность!", - отметил Синегубов в Telegram.

Глава ОВА призвал жителей населенных пунктов, освобожденных от оккупантов, не спешить возвращаться домой до разминирования территории.

По его словам, в результате вражеских обстрелов снова был поврежден магистральный газопровод.

"Наши аварийные бригады работали более 12 часов. Тысячи помещений остались без газа в Дергачевском районе, также работают коммунальщики", - добавил Синегубов.