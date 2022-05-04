Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в войне против РФ

Президент Украины заявил, что нашей стране удастся вытеснить РоSSию и все закончится переговорами, информирует ZN.ua.

Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в войне против РФ
© Офис президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина будет считать победой в войне против РоSSии вытеснение войск РФ в их положение до 24 февраля.

"Восстановить территориальную целостность. Наша задача номер один – это отправить и дожать войска РФ на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временном оккупированном полуострове Крым будет сложно и все же, я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, потом перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией", - подчеркнул президент, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

Президент отметил, что нашей стране удастся вытеснить РоSSию и все закончится переговорами, однако когда это произойдет, пока не известно.

Он также добавил: "Я считаю, что нам нужно выдержать, выжать благодаря тому или иному оружию, поддержке санкционной, вытеснить РоSSию максимально с нашей территории. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров. Сколько это будет идти я не могу сказать, здесь у меня гарантий нет».


Анна Конюченко, ZN.ua

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