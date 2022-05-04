"У нас два прилета": глава Днепропетровщины подтвердил атаку и рассказал о разрушениях

В Днепропетровской области два "прилета" роSSийских ракет, глава военной администрации раскрыл подробности.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко подтвердил прилет роSSийских ракет в регионе. По его словам, атака была в Каменском районе. Пока что властям известно об одном раненном человеке.

Сильным разрушениям подверглась железнодорожная инфраструктура. Сейчас поезда там не ездят.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.