"У нас два прилета": глава Днепропетровщины подтвердил атаку и рассказал о разрушениях

ракетный удар, прилет, пожар, война

В Днепропетровской области два "прилета" роSSийских ракет, глава военной администрации раскрыл подробности.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко подтвердил прилет роSSийских ракет в регионе. По его словам, атака была в Каменском районе. Пока что властям известно об одном раненном человеке.

Сильным разрушениям подверглась железнодорожная инфраструктура. Сейчас поезда там не ездят.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
За минувшие сутки оккупанты 34 раза ударили по жилым районам Луганской области, есть погибшие и раненые — глава ОВАЗа минувшие сутки оккупанты 34 раза ударили по жилым районам Луганской области, есть погибшие и раненые — глава ОВА
NYT: Женщина из Бучи рассказала, как умоляла солдат РоSSии застрелить ее вслед за мужемNYT: Женщина из Бучи рассказала, как умоляла солдат РоSSии застрелить ее вслед за мужем
Ситуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВАСитуация на фронте изменится через две недели — глава Луганской ОВА
Из-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВАИз-за обстрелов роSSийских оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 9 человек — глава ОВА
Разведка США подтвердила, что начальник генштаба ВС РФ Герасимов был на Донбассе, - CNNРазведка США подтвердила, что начальник генштаба ВС РФ Герасимов был на Донбассе, - CNN
Квин рассказала, когда в Украину вернется посольство СШАКвин рассказала, когда в Украину вернется посольство США
Для возобновления работы ВСП нужно назначить десять новых членов: эксперты рассказали, как это можно сделать сейчасДля возобновления работы ВСП нужно назначить десять новых членов: эксперты рассказали, как это можно сделать сейчас
На Харьковщине изменили время комендантский часа: глава ОГА назвал новые срокиНа Харьковщине изменили время комендантский часа: глава ОГА назвал новые сроки
Сверхтяжелые сутки: Гайдай рассказал о погибших и раненных на Луганщине, среди которых ребенокСверхтяжелые сутки: Гайдай рассказал о погибших и раненных на Луганщине, среди которых ребенок
Последствия войны в Украине сравнимы с последствиями мировой войны - глава USAIDПоследствия войны в Украине сравнимы с последствиями мировой войны - глава USAID
Последние новости
Подгружаем последние новости