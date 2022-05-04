Оборвалась жизнь ярого критика Лукашенко: выяснилось, что произошло

Ушел из жизни первый президент независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Об этом, как сообщает «Еврорадио», рассказала его жена Ирина. Смерть наступила в ночь на 4 мая.

Первый президент независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений скончался на 88-м году жизни после перенесенного Covid-19. Какое-то время он находился в реанимации.

Отметим, Шушкевич выступал с резкой критикой действующего главы государства Александра Лукашенко. В результате в новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет даже упоминаний о первом руководителе страны после распада Советского Союза.

"Он [Лукашенко] превратил Беларусь в "пленную нацию". Мы пленники. Он отучает пропагандой граждан от ценностей", — заявлял Шушкевич.